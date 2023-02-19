«Без этого жизнь неинтересна». Ломаченко объяснил, почему для него важен бой с Хэйни

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях, звёздный украинец Василий Ломаченко (17-2, 11 KO) прокомментировал организацию поединка за звание абсолютного чемпиона в лёгком дивизионе (до 61,2 кг) с американцем Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO), который, как ожидается, состоится в конце мая.
«Я готовлюсь к этому бою. Это мой второй шанс [стать абсолютным чемпионом], и я крайне серьёзно к нему отношусь.
Вам всегда нужна цель, к которой нужно идти. Если этого нет – жизнь неинтересна. Вот почему необходимо иметь большую цель, которой вы посвятите себя. Вот почему этот бой так важен для меня. С детства я хотел стать олимпийским чемпионом. Это была моя первая цель», – сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу EsNews.
Все рекорды украинского боксёра Василия Ломаченко
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