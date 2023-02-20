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Сборная Нидерландов по боксу отказалась от участия в женском ЧМ из-за россиян и белорусов

Федерация бокса Нидерландов официально объявила об отказе от участия в женском чемпионате мира. Совет федерации проголосовал за решение единогласно.

Примечательно, что среди причин отказа числится решение Международной ассоциации бокса (IBA) разрешить российским и белорусским спортсменам выступать под своими национальными флагами.

Также отмечается, что нидерландские боксёры продолжат подготовку к Европейским играм – 2023 и Олимпиаде-2024.

Напомним, женский чемпионат мира по боксу среди любителей пройдёт в Нью-Дели (Индия) с 15 по 31 марта. Мужской чемпионат мира по боксу среди любителей пройдёт с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан). Медали будут разыграны в 13 весовых категориях. Призовой фонд турнира составит $ 5,2 млн ($ 200 тыс. за первое место, $ 100 тыс. – за второе и $ 50 тыс. – за третье).

Ранее стало известно об отказе от мужского и женского чемпионатов мира сборной США.