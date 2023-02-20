«Мальчик, который слишком много говорит и не понимает последствий». Прохазка — о Чимаеве

Чешский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Иржи Прохазка высказался по поводу шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.
«Я только что видел комментарии Чимаева. Он такой болтун. Я с удовольствием сражусь с ним и одержу над ним победу. Послушайте, он просто мальчик, который слишком много говорит и не совсем понимает последствия своих слов. Я поговорю с ним, когда мы встретимся в следующий раз», — написал Прохазка в социальных сетях.
В конце прошлого года Прохазка получил тяжёлую травму плеча и освободил титул. Сейчас чемпионским поясом владеет американец Джамал Хилл.
В последнем бою Чимаев встречался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде.
Чимаева сдерживают несколько бойцов во время стычки с Костой:
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