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Сен-Пьер назвал свой любимый бой в карьере

Сен-Пьер назвал свой любимый бой в карьере
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер рассказал о своём любимом бое.

«Мой любимый бой — это мой первый поединок в Монреале, когда я дрался за титул UFC на глазах моей семьи, фанатов и друзей. Это был мой второй бой против Мэтта Серры. Мне больше никогда не приходилось слышать настолько громкой толпы. Я даже не мог расслышать Брюса Баффера, когда он представлял нас в октагоне.

В то время меня не особо любили, но всё изменилось после этой ночи. Люди начали считаться со мной, стали уважать как настоящего атлета. Раньше мне было сложно дома. Меня не рассматривали как бойца, который достоин внимания. Но этот турнир UFC в Монреале мне очень помог», — приводит слова Сен-Пьера MMA News.

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