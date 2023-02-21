Бетербиев высказал отношение к президенту IBA Умару Кремлёву

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев комплиментарно высказался о президенте Международной ассоциации бокса (IBA) Умаре Кремлёве. По мнению Бетербиева, больше Кремлёва для бокса не делает никто.
«Я не могу похвастаться большим количеством друзей, но все мои друзья достойные, проверенные и надёжные люди, на которых всегда можно положиться.
Я безгранично рад, что судьба подарила мне дружбу с Умаром Кремлёвым. Человеком, который делает для бокса столько, сколько не делает никто. Хочу искренне поблагодарить его за поддержку и помощь всем боксёрам мира. Уверен, что бокс в надёжных руках! И наш вид спорта ждёт только развитие и процветание», — написал Бетербиев у себя в социальных сетях.
Бетербиев показал авто, которое ему подарил Умар Кремлёв:
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