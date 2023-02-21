«Безмозглая крыса, не произноси моё имя с неуважением». Макгрегор обратился к Аспиналлу

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обратился к британцу Тому Аспиналлу после его заявления о том, что он не ждёт возвращения ирландца в октагон.
«Безмозглая крыса, я заморю тебя голодом и убью. Никогда больше не произноси моё имя с неуважением», — написал Макгрегор в социальных сетях.
Недавно в UFC объявили, что Макгрегор станет тренером в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter, в котором его команда будет противостоять сборной Майкла Чендлера. По окончании сезона бойцы проведут поединок.
Последний бой Аспиналл провёл в июле 2022 года, проиграл Кёртису Блэйдсу техническим нокаутом и получил травму коллатеральной связки и разрыв мениска. Всего у британца 12 побед в смешанных единоборствах при трёх поражениях.
Конор Макгрегор показал насыщенную боксёрскую тренировку:
- 21 февраля 2023
-
16:16
-
15:41
-
15:02
-
14:46
-
14:42
-
13:36
-
13:30
-
13:26
-
13:15
-
13:08
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:27
-
11:54
-
11:35
-
11:00
-
10:58
-
10:49
-
10:43
-
09:56
-
09:47
-
09:39
-
00:55
-
00:38
-
00:29
-
00:15
- 20 февраля 2023
-
22:48
-
22:36
-
22:05
-
20:47
-
20:35
-
20:14
-
19:39
-
19:14