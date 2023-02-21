«Безмозглая крыса, не произноси моё имя с неуважением». Макгрегор обратился к Аспиналлу

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обратился к британцу Тому Аспиналлу после его заявления о том, что он не ждёт возвращения ирландца в октагон.

«Безмозглая крыса, я заморю тебя голодом и убью. Никогда больше не произноси моё имя с неуважением», — написал Макгрегор в социальных сетях.

Недавно в UFC объявили, что Макгрегор станет тренером в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter, в котором его команда будет противостоять сборной Майкла Чендлера. По окончании сезона бойцы проведут поединок.

Последний бой Аспиналл провёл в июле 2022 года, проиграл Кёртису Блэйдсу техническим нокаутом и получил травму коллатеральной связки и разрыв мениска. Всего у британца 12 побед в смешанных единоборствах при трёх поражениях.

Конор Макгрегор показал насыщенную боксёрскую тренировку: