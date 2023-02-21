Сауль Альварес проведёт первый бой в Мексике за 12 лет

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в четырёх весовых категориях, мексиканец Сауль Альварес (58-2-2, 39 KO) назвал место следующего выступления.
«Отмечая 200-летие суверенитета штата Халиско [Мексика], я возвращаюсь, чтобы сразиться на родной земле. Я проведу защиту всех своих титулов в мае», – написал Канело в социальных сетях.
Ожидается, что 7 мая мексиканец проведёт защиту всех четырёх титулов во втором среднем весе (до 76,2 кг) против британца Джона Райдера (32-5, 18 KO).
Напомним, Альварес не выступал на родине с ноября 2011 года, когда в третьей защите титула WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг) досрочно остановил американца Кермита Цинтрона.
Дебютировал в боксе в 15 лет и стал чемпионом в 20 лет. 10 фактов о Канело Альваресе
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