Бывший соперник Усика: бой с Фьюри завершится либо вничью, либо раздельным решением

Бывший претендент на мировой титул в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), американец Майкл Хантер, в прошлом деливший ринг со звёздным украинцем Александром Усиком, высказался о его потенциальном мегафайте с британцем Тайсоном Фьюри.

«Поединок получится крайне близким. Усик проиграет начальные раунды, но затем перехватит инициативу ближе к концу поединка.Считаю, что это будет либо ничья, либо раздельное решение судей.

Усик должен сделать что-то из ряда вон выходящее, чтобы заявить о себе. И мне кажется, что у него получится, он способен на это. Он очень умён и способен вносить коррективы», – сказал Хантер в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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