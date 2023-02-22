Бывший соперник Усика: бой с Фьюри завершится либо вничью, либо раздельным решением
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Бывший претендент на мировой титул в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), американец Майкл Хантер, в прошлом деливший ринг со звёздным украинцем Александром Усиком, высказался о его потенциальном мегафайте с британцем Тайсоном Фьюри.
«Поединок получится крайне близким. Усик проиграет начальные раунды, но затем перехватит инициативу ближе к концу поединка.Считаю, что это будет либо ничья, либо раздельное решение судей.
Усик должен сделать что-то из ряда вон выходящее, чтобы заявить о себе. И мне кажется, что у него получится, он способен на это. Он очень умён и способен вносить коррективы», – сказал Хантер в интервью YouTube-каналу iFL TV.
«Пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий». Усик обратился к Фьюри
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