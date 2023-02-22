Соннен: нет такой аудитории, которая захотела бы увидеть бой Нганну и Уайлдера
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Двукратный претендент на титул UFC, а ныне аналитик Чейл Соннен раскритиковал организацию возможного поединка между камерунцем Фрэнсисом Нганну и американцем Деонтеем Уайлдером.
«Уайлдер и Нганну договорились о боксёрском поединке… Они будут боксировать, а затем драться. Нганну принял вызов и сказал: «Надеюсь, ты человек слова». Он спрашивает, а согласится ли Уайлдер на бой по правилам MMA.
Об этом почему-то не говорят. Нет аудитории, которая захочет это увидеть. Какая площадка согласится это организовать? Каковы гарантии? Это не настоящий бой. Нганну пытается победить хоть где-нибудь? Почему бы им тогда просто не пометать ножи? Или пострелять из лука?» – сказал Соннен в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Новость по темеДеонтей Уайлдер высказался об организации своего следующего боя
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