Сборная Украины бойкотировала чемпионаты мира, на которых выступят россиянине и белорусы

Федерация бокса Украины отказалась от выступления на мужском и женском чемпионатах мира 2023 года. Причина отказа та же, что и у других национальных команд – разрешение Международной ассоциации бокса (IBA) российским и белорусским спортсменам выступать под своими флагами.

«Ответ наш чёткий: наши спортсмены и представители Федерации бокса Украины не выступают там, где будут выступать представители России и Беларуси», – приводит слова вице-президента организации Олега Ильченко издание «Суспiльне Спорт».

Напомним, женский чемпионат мира по боксу среди любителей пройдёт в Нью-Дели (Индия) с 15 по 31 марта. Мужской чемпионат мира по боксу среди любителей пройдёт с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан). Медали будут разыграны в 13 весовых категориях. Призовой фонд турнира составит $ 5,2 млн ($ 200 тыс. за первое место, $ 100 тыс. – за второе и $ 50 тыс. – за третье).

Ранее стало известно об отказе от участия в мужском и женском чемпионатах мира сборных США, Нидерландов, Ирландии, Швеции, Чехии, Канады и Швейцарии.