Сборная Украины бойкотировала чемпионаты мира, на которых выступят россиянине и белорусы

Федерация бокса Украины отказалась от выступления на мужском и женском чемпионатах мира 2023 года. Причина отказа та же, что и у других национальных команд – разрешение Международной ассоциации бокса (IBA) российским и белорусским спортсменам выступать под своими флагами.
«Ответ наш чёткий: наши спортсмены и представители Федерации бокса Украины не выступают там, где будут выступать представители России и Беларуси», – приводит слова вице-президента организации Олега Ильченко издание «Суспiльне Спорт».
Напомним, женский чемпионат мира по боксу среди любителей пройдёт в Нью-Дели (Индия) с 15 по 31 марта. Мужской чемпионат мира по боксу среди любителей пройдёт с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан). Медали будут разыграны в 13 весовых категориях. Призовой фонд турнира составит $ 5,2 млн ($ 200 тыс. за первое место, $ 100 тыс. – за второе и $ 50 тыс. – за третье).
Ранее стало известно об отказе от участия в мужском и женском чемпионатах мира сборных США, Нидерландов, Ирландии, Швеции, Чехии, Канады и Швейцарии.
- 22 февраля 2023
-
18:02
-
17:44
-
17:27
-
16:37
-
15:48
-
15:14
-
14:47
-
14:28
-
13:54
-
13:02
-
12:19
-
12:03
-
11:36
-
11:15
-
11:11
-
10:42
-
10:38
-
10:29
-
10:16
-
10:00
-
09:55
-
07:10
-
01:09
-
00:53
-
00:01
- 21 февраля 2023
-
23:57
-
22:59
-
22:56
-
22:24
-
21:54
-
21:19
-
20:59
-
20:00
-
19:50
-
19:02