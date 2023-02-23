Хильберто Рамирес назвал бойца, способного победить Бивола

Бывший чемпион мира, мексиканец Хильберто Рамирес, встречавшийся в ринге с Дмитрием Биволом (21-0, 11 KO), назвал бойца, способного победить россиянина.
Им оказался двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), американский нокаутёр Дэвид Бенавидес (26-0, 23 KO).
«В боксе всё возможно, это коварный спорт. Способен ли Бенавидес победить Бивола? Конечно. У Дэвида есть талант. Он хорошо обучен, мне он нравится», – сказал Рамирес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
Напомним, 26 марта на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (США) Бенавидес проведёт поединок с бывшим чемпионом мира и соотечественником Калебом Плантом (22-1, 13 KO). На кону поединка будет стоять временный титул WBC, а победитель станет претендентом на бой со звёздным мексиканцем Саулем Альваресом.
Как Дмитрий Бивол стал российским боксёром?
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