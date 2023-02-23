Чисора раскрыл причину, по которой бой Усик — Фьюри не пройдёт в Саудовской Аравии

Британский боксёр Дерек Чисора объяснил, почему организаторы поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком не смогли договориться с Саудовской Аравией.
«Знаю, почему Саудовская Аравия отказалась проводить этот бой у себя. Когда люди проявляют жадность, это никому не понравится. По этой причине мой босс им отказал. Теперь пускай делают деньги на «Уэмбли», и посмотрим, смогут ли они заработать», — сказал Чисора в интервью YouTube-каналу iFL TV.
Стоит отметить, что Чисора работает на саудовского принца и помогает в организации поединков на территории страны.
Ожидалось, что бой между непобеждёнными чемпионами Тайсоном Фьюри и Александром Усиком пройдёт 29 апреля, но официально о бое объявлено не было.
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