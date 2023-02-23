Сборная Германии отказалась от участия в чемпионате мира по боксу

Немецкая боксёрская ассоциация сообщила, что боксёры из Германии не примут участия в женском и мужском чемпионатах мира в этом году.
Глава ассоциации Михаэль Мюллер отметил, что допуск российских и белорусских спортсменов к турниру не является официальной причиной бойкота соревнований, сообщает Sportschau. Отсутствие немецких боксёров в первую очередь связано с тем, что команда планирует сосредоточиться на участии в отборочном европейском турнире к Олимпиаде-2024, который пройдёт в июне в Кракове.
Женский чемпионат мира по боксу пройдёт в Индии с 15 по 31 марта, мужской турнир — в Ташкенте с 1 по 14 мая.
Ранее ряд других сборных, включая США, Великобританию и Украину, объявили о том, что бойкотируют чемпионат мира по боксу ввиду допуска на него российских и белорусских спортсменов.
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