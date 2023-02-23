Джон Джонс рассказал, с кем хочет провести бой, если выиграет у Сириля Гана

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс заявил, что хотел бы получить бой со Стипе Миочичем в случае победы над Сирилем Ганом.

«Стипе Миочич был бы хорошим вызовом. Я не смотрю за спину Гану, передо мной сейчас стоит большая задача, но я положил глаз на Миочича. Многие люди считают его величайшим бойцом в тяжёлом весе. Для меня станет честью шанс провести этот бой. Я хочу это сделать, хочу укрепить своё наследие. Пока Стипе в игре, он будет моей целью», — приводит слова Джонса TMZ.

В ночь на 5 марта в рамках главного события турнира UFC 285 Джон Джонс сразится с французом Сирилем Ганом за вакантный пояс чемпиона UFC в тяжёлом весе. Ранее обладателем титула был Фрэнсис Нганну, но он отказался от нового контракта с промоушеном и освободил пояс.