Джон Джонс назвал пятёрку величайших бойцов UFC всех времён, включив туда Хабиба

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс назвал свой топ-5 бойцов всех времён.

«В этот список войду я, Андерсон Силва, Жорж Сен-Пьер, Хабиб Нурмагомедов и Жозе Альдо. Это всё мои любимые бойцы. С Хабибом у нас в прошлом были разногласия, но вражды не было никогда.

Я уважаю то, как он себя ведёт, как представляет свою веру и страну. Он честный и прямолинейный парень, настоящий мужчина, поэтому отдаю должное его жизненным принципам», — приводит слова Джонса RMC Sport.

В ночь на 5 марта в рамках главного события турнира UFC 285 Джон Джонс сразится с французом Сирилем Ганом за вакантный пояс чемпиона UFC в тяжёлом весе. Ранее обладателем титула был Фрэнсис Нганну, но он отказался от нового контракта с промоушеном и освободил пояс.

Джон Джонс показал видео с тренировки перед боем с Ганом: