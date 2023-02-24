«Теперь я бью не только людей». Мария Агапова — о слухах про завершение карьеры

Известный боец из Казахстана Мария Агапова разместила новый пост у себя в социальных сетях, где опровергла слухи о завершении карьеры, рассказав также, что теперь работает татуировщиком.
«Теперь я бью не только людей. Хочу развеять все сомнения по поводу завершения своей карьеры бойца. Я стала татуировщиком, чтобы, в первую очередь, поддержать свою карьеру в UFC. Уже два года я живу без спонсоров. И уже больше полугода, как я работаю в клубах по ночам. Я думаю, работа татуировщиком принесёт мне больше денег, чем охрана в клубе. И ещё хотелось бы спать по ночам, во время подготовки к бою.
Так что только сейчас – пирсинги по полцены и бесплатные тату! Вы приходите ко мне со своей идеей или эскизом. Я его вам бью. Если вам нравится, вы платите мне чаевые (сколько считаете нужным). А если вам вдруг не понравится, вы можете прийти позже, через пару месяцев. И я вам либо исправлю, либо перекрою бесплатно. Запись открыта. На фото мои работы», — написала Агапова.
Фото: Из личного архива Марии Агаповой
Фото: Из личного архива Марии Агаповой
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