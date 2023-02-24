Джон Джонс: Фрэнсис не верил в себя, он не рискнул

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс отреагировал на уход франко-камерунского бойца смешанных единоборств, бывшего чемпиона промоушена в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну в профессиональный бокс.
«Фрэнсис не верил в себя, он не вступил в игру, не рискнул. Мне жаль поклонников, которые не увидят этот поединок. Они наверняка хотели стать очевидцами этого события. Не намерен списывать его со счетов. Если что, двери UFC всегда открыты для него, а я буду готов», – цитирует Джонса RMC Sport.
Напомним, в ночь на 5 марта в рамках главного события турнира UFC 285 Джон Джонс сразится с французом Сирилем Ганом за вакантный пояс чемпиона UFC в тяжёлом весе. Ранее обладателем титула был Фрэнсис Нганну, но он отказался от нового контракта с промоушеном и освободил пояс.
В январе этого года Нганну отказался от нового контракта с UFC, хотя при этом мог стать самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории промоушена.
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