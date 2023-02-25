О’Мэлли отказался страховать бой Сехудо и Стерлинга

Американский боец смешанных единоборств, первый номер рейтинга легчайшего дивизиона Шон О’Мэлли отказался страховать титульный бой между Генри Сехудо и Алджамейном Стерлингом, сообщает известный инсайдер Бретт Окамото.

«UFC предложил Шону О’Мэлли быть запасным бойцом на турнире UFC 288, чтобы он сделал вес и был наготове. Он сказал, что отклонил предложение, потому что на данном этапе его не привлекает перспектива делать вес без боя и за меньший гонорар», — написал Окамото на своей странице в социальных сетях.

Ранее Алджамейн Стерлинг сообщил, что его титульный бой с Генри Сехудо пройдёт на UFC 288.

Шон О’Мэлли свой последний поединок провёл на турнире UFC 280 в октябре прошлого года и выиграл у российского бойца Петра Яна раздельным решением судей.