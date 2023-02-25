Мейвезер не явился на взвешивание перед боем с Чалмерсом, так как праздновал день рождения
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Непобеждённый американский боксёр, бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший не явился на взвешивание перед поединком с британским бойцом ММА Аароном Чалмерсом.
Как сообщает Mirror, Мейвезер праздновал свой 46-й день рождения, в связи с чем не появился на мероприятии. Однако организаторы отмечают, что бой состоится в любом случае.
Флойд Мейвезер-младший ранее должен был провести бой с кикбоксёром Лиамом Харрисоном, но тот выбыл из-за травмы ноги, после чего был заменён на Аарона Чалмерса.
Боксёрский вечер с главным поединком Мейвезер — Чалмерс состоится 25 февраля в Лондоне на «O2 Arena». Бой продлится восемь раундов по две минуты.
Стоит отметить, что это первый бой Мейвезера на территории Великобритании.
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