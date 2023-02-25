Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Чимаева подтвердил, что боец переходит в средний вес

Тренер Чимаева подтвердил, что боец переходит в средний вес
Аудио-версия:
Комментарии

Андреас Михаэль, тренер шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, подтвердил, что его подопечный перейдёт в среднюю весовую категорию UFC.

«Однозначно, это средний вес. Хамзат собирается драться в среднем весе. Но если в полусреднем весе станет доступен титульный бой, то могут случиться чудеса. Мы его спустим, не переживайте. Сейчас не очень много вариантов, так как наш спектр для выбора соперников сузился. Нам нужен претендент номер один или чемпион, лучше если бой с чемпионом. Думаю, Чимаев заслуживает этого», — сказал тренер в интервью Submission Radio.

Свой последний поединок Хамзат Чимаев провёл у сентябре прошлого года и выиграл у американца Кевина Холланда в первом раунде. Всего у Чимаева 12 побед в профессиональных смешанных единоборствах и ни одного поражения.

Новость по теме
Тренер Чимаева рассказал, когда боец планирует вернуться в октагон
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023