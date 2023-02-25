Промоутер Усика: вряд ли Александр в бою с Фьюри заработает больше, чем с Джошуа
Поделиться
Александр Красюк, промоутер украинского непобеждённого боксёра Александра Усика, рассказал о гонораре своего клиента в возможном бою с Тайсоном Фьюри.
«Суммы пока неизвестны. И в этом заключается игра. У нас будет возможность договариваться с трансляторами после подписания контракта. Главным источником дохода станут PPV от Великобритании, затем PPV от американских вещателей, будут рекламные доходы и мелкие начисления. Плюс, конечно, часть вырученных денег от продажи билетов. Не думаю, что Усик заработает больше, чем в бою с Джошуа», — приводит слова Красюка BoxOffice.
Сообщалось, что бой между Усиком и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоится 29 апреля.
Комментарии
- 25 февраля 2023
-
17:49
-
17:46
-
16:44
-
15:56
-
15:15
-
14:52
-
14:41
-
14:01
-
13:43
-
13:24
-
12:48
-
12:31
-
12:12
-
11:41
-
11:11
-
10:38
-
10:18
-
09:31
-
00:55
-
00:28
- 24 февраля 2023
-
23:32
-
23:10
-
22:17
-
21:38
-
21:20
-
20:53
-
20:15
-
20:05
-
19:38
-
19:21
-
18:30
-
18:14
-
17:44
-
17:12
-
16:31
Партнерский контент