Промоутер Усика: вряд ли Александр в бою с Фьюри заработает больше, чем с Джошуа

Александр Красюк, промоутер украинского непобеждённого боксёра Александра Усика, рассказал о гонораре своего клиента в возможном бою с Тайсоном Фьюри.

«Суммы пока неизвестны. И в этом заключается игра. У нас будет возможность договариваться с трансляторами после подписания контракта. Главным источником дохода станут PPV от Великобритании, затем PPV от американских вещателей, будут рекламные доходы и мелкие начисления. Плюс, конечно, часть вырученных денег от продажи билетов. Не думаю, что Усик заработает больше, чем в бою с Джошуа», — приводит слова Красюка BoxOffice.

Сообщалось, что бой между Усиком и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоится 29 апреля.