Промоутер Усика назвал справедливое распределение гонорара в бою с Фьюри

Александр Красюк, промоутер украинского чемпиона в супертяжёлом весе Александра Усика, высказался о распределении гонорара в его потенциальном поединке со звёздным британцем Тайсоном Фьюри.

«Менеджер Усика сказал, что если бы бойцы сошлись, то договорились бы за пять минут. Не могу с этим не согласиться. У нас есть достоверная информация, что Тайсон Фьюри хочет этого поединка. И, будучи чемпионом, справедливо смотрит на то, каким образом распределятся доходы.

Но у нас его представители – две промоутерские компании Боба Арума и Фрэнка Уоррена. И мы упираемся в некоторые аспекты, а именно распределение доходов. Мы предложили не меряться поясами, а сразу заходить на два поединка, а распределение должно быть 50 на 50», – сказал Красюк в интервью YouTube-каналу BoxOffice.

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