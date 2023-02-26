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Бой Никиты Крылова и Райана Спэнна отменён, поединок Муниза и Аллена возглавит турнир

Поединок шестого номера рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Никиты Крылова и американского бойца Райана Спэнна был отменён, сообщает ESPN. Причиной стала болезнь у Крылова.

Этот бой должен был стать главным событием турнира UFC Vegas 70, который проходит в Лас-Вегасе (США)в ночь на 26 февраля.

Таким образом главным событием турнира станет бой Андре Муниза и Брендана Аллена, который стоял соглавным в карде бойцовского вечера.

Всего у Крылова 28 побед в ММА при девяти поражениях, у Спэнна 21 победа в 28 поединках.

Основной кард турнира UFC Вегас 70:

Андре Муниз – Брэндан Аллен

Аугусто Сакаи – Донтейл Мейс

Татьяна Суарес – Монтана Де Ла Роса

Майк Маллот – Йохан Лэйниссе.

Ранее в рамках предварительного карда таджикский боец Нурулло Алиев встретился с бразильцем Рафаэлем Алвесом. Бой продлился все три раунда и завершился победой Алиева раздельным решением судей.