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Мейвезер провел выставочный бой с Чалмерсом

Мейвезер провел выставочный бой с Чалмерсом
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Непобеждённый американский боксёр, бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший провёл бой с британским бойцом смешанных единоборств Аароном Чалмерсом.

Бой продлился все восемь раундов. Несмотря на существенное преимущество Мейвезер не смог нокаутировать своего оппонента. Победитель боя не был объявлен, поскольку поединок был выставочным.

Ранее сообщалось, что Флойд Мейвезер-младший должен был подраться с кикбоксёром Лиамом Харрисоном, однако тот выбыл из-за травмы ноги, после чего был заменён на Аарона Чалмерса.

Флойд Мейвезер является непобеждённым американским боксёром-профессионалом, выступавшим в полусредней весовой категории. Его считают лучшим боксёром вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring (2005—2007, 2013—2015).

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