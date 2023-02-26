Глава UFC рассказал, почему Никита Крылов снялся с боя

Президент UFC Дана Уайт рассказал о причинах снятия Никиты Крылова с главного поединка турнира по смешанным единоборствам UFC Vegas 70.

Крылов должен был встретиться с американцем Райаном Спэнном, но по причине болезни был вынужден отказаться от поединка прямо по ходу турнира.

«К середине карда мне сказали, что у него есть проблемы с желудком. Врач пытался исправить ситуацию, но ничего не помогло. Мне пришлось отменить поединок. Врачи сказали, что это была какая-то инфекция. Но мы намерены провести бой в ближайшие недели», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Никита Крылов провёл 37 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 28 побед и потерпел девять поражений, боец занимает шестое место в рейтинге полутяжёлого дивизиона UFC.

У Райана Спэнна 21 победа в 28 поединках ММА.