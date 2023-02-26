Глава UFC рассказал, почему Никита Крылов снялся с боя

Президент UFC Дана Уайт рассказал о причинах снятия Никиты Крылова с главного поединка турнира по смешанным единоборствам UFC Vegas 70.
Крылов должен был встретиться с американцем Райаном Спэнном, но по причине болезни был вынужден отказаться от поединка прямо по ходу турнира.
«К середине карда мне сказали, что у него есть проблемы с желудком. Врач пытался исправить ситуацию, но ничего не помогло. Мне пришлось отменить поединок. Врачи сказали, что это была какая-то инфекция. Но мы намерены провести бой в ближайшие недели», — сказал Уайт на пресс-конференции.
Никита Крылов провёл 37 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 28 побед и потерпел девять поражений, боец занимает шестое место в рейтинге полутяжёлого дивизиона UFC.
У Райана Спэнна 21 победа в 28 поединках ММА.
- 26 февраля 2023
-
09:28
-
09:20
-
08:11
-
07:51
-
07:40
-
06:32
-
05:58
-
05:35
-
04:22
-
03:38
-
03:19
-
02:57
-
01:30
-
01:18
-
00:41
-
00:22
- 25 февраля 2023
-
23:56
-
23:45
-
23:36
-
22:39
-
22:28
-
21:55
-
21:31
-
21:02
-
20:49
-
20:31
-
19:53
-
19:18
-
18:52
-
18:34
-
17:49
-
17:46
-
16:44
-
15:56
-
15:15