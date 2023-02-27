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Александр Емельяненко и Джефф Монсон могут провести трилогию

Александр Емельяненко и Джефф Монсон могут провести трилогию
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и ветеран ММА Джефф Монсон могут провести очный поединок в третий раз. Трилогия возможна в случае победы Монсона в бою с известным в поп-ММА менеджером Артуром Варданяном. Об этом информирует AllBoxing, ссылаясь на промоутера Виктора Хрюнова.

Монсон и Варданян сразятся 13 марта в Москве на арене УСК «Крылья Советов».

Напомним, Монсон и Емельяненко уже сражались друг с другом в поединке по правилам смешанных единоборств (с помощью удушающего приёма победу тогда добыл Джефф), после чего провели реванш в бою на голых кулаках (победа судейским решением Александра).

Александр Емельяненко показал видео спарринга с братом Фёдором:

«У Саши Емельяненко грандиозные планы, подерёмся с Харитоновым». Свежие инсайды от Хрюнова «У Саши Емельяненко грандиозные планы, подерёмся с Харитоновым». Свежие инсайды от Хрюнова
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