Александр Емельяненко и Джефф Монсон могут провести трилогию

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и ветеран ММА Джефф Монсон могут провести очный поединок в третий раз. Трилогия возможна в случае победы Монсона в бою с известным в поп-ММА менеджером Артуром Варданяном. Об этом информирует AllBoxing, ссылаясь на промоутера Виктора Хрюнова.

Монсон и Варданян сразятся 13 марта в Москве на арене УСК «Крылья Советов».

Напомним, Монсон и Емельяненко уже сражались друг с другом в поединке по правилам смешанных единоборств (с помощью удушающего приёма победу тогда добыл Джефф), после чего провели реванш в бою на голых кулаках (победа судейским решением Александра).

Александр Емельяненко показал видео спарринга с братом Фёдором: