Александр Емельяненко и Джефф Монсон могут провести трилогию
Поделиться
Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и ветеран ММА Джефф Монсон могут провести очный поединок в третий раз. Трилогия возможна в случае победы Монсона в бою с известным в поп-ММА менеджером Артуром Варданяном. Об этом информирует AllBoxing, ссылаясь на промоутера Виктора Хрюнова.
Монсон и Варданян сразятся 13 марта в Москве на арене УСК «Крылья Советов».
Напомним, Монсон и Емельяненко уже сражались друг с другом в поединке по правилам смешанных единоборств (с помощью удушающего приёма победу тогда добыл Джефф), после чего провели реванш в бою на голых кулаках (победа судейским решением Александра).
Александр Емельяненко показал видео спарринга с братом Фёдором:
Комментарии
- 27 февраля 2023
-
12:49
-
12:42
-
12:38
-
12:33
-
12:25
-
12:18
-
12:10
-
11:32
-
11:18
-
10:59
-
10:21
-
10:08
-
09:42
-
09:34
-
04:08
-
02:20
-
01:06
-
00:06
- 26 февраля 2023
-
23:51
-
23:37
-
23:06
-
23:02
-
21:59
-
21:41
-
21:04
-
20:53
-
19:56
-
19:43
-
19:01
-
18:47
-
18:47
-
18:05
-
17:34
-
16:55
-
15:57
Партнерский контент