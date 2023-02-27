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Фото: Исмаилов прилетел в Екатеринбург на бой со Штырковым

Фото: Исмаилов прилетел в Екатеринбург на бой со Штырковым
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Именитый российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов прилетел в Екатеринбург, где 7 марта состоится его боксёрский поединок против соотечественника Ивана Штыркова.

«Мы сейчас только что выходили и говорили о том, что Екатеринбург стал для нас родным местом. Здесь я провёл несколько противостояний, бой против Александра Шлеменко… Очень часто посещаю Екатеринбург, и мне здесь нравится.

Бой с Иваном — это очень нелёгкие деньги. У меня были противостояния по боксу. Был Дуродола — это серьёзный парень, был Илич, но я считаю, что самая большая угроза для меня — это Иван Штырков. Он самый опасный для меня оппонент», — приводит слова Исмаилова пресс-служба RCC.

Фото: RCC Boxing

Фото: RCC Boxing

Фото: RCC Boxing

В рамках вечера профессионального бокса в Екатеринбурге также выступят известные отечественные бойцы Заур Абдуллаев, Глеб Бакши и Евгений Романов.

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