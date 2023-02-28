Украинский боксёр Гвоздик: спортсмены — элемент политического влияния

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик (17-1, 14 KO) поделился мнениями о бойкоте чемпионата мира среди любителей из-за допуска россиян к соревнованиям.

«Спортсмены – элемент политического влияния. Это необычно. Их всегда использовали – как с одной стороны, так и с другой. Это плохо для спорта, но в этом случае жизнь людей в нашей стране намного важнее спорта. Поэтому это логичные деяния федераций.

Почему некоторые страны не поддерживают такие решения? Во-первых, они волнуются больше о своей внутренней политике. Это им важнее тех событий, которые происходят у нас на родине. Ну и какие это страны? Габон? Никарагуа? Не хочу оскорблять эти страны, но я знаю, какие страны так себя постоянно ведут. Сирия, наверное? Они не будут бойкотировать.

Это политика. И, к сожалению, спортсмены должны страдать из-за этого. Я говорю о спортсменах бойкотирующих стран. Швейцария, та же Швеция. Он готовился всю жизнь, а политики решили, говорят: «Всё, оставайся дома». Это не очень справедливо.

Но, повторяюсь, через призму возникшего сегодня — это логично», — сказал Гвоздик в эфире YouTube-канала ШИПШИНА ШОУ.