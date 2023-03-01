Зубайра Тухугов был уволен из UFC

Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов был исключён из ростера UFC.
Напомним, в последнем поединке, который состоялся в середине февраля на турнире UFC 284 Тухугов проиграл раздельным решением судей ьразильскому спортсмену Элвису Бреннеру.
Этот бой должен был стать дебютным для Тухугова в лёгком весе, однако российский спортсмен провалил взвешивание.
Всего в активе Тухугова 27 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 20 побед в них.
Примечательно, что в октябре прошлого года Тухугов, который должен был биться с Лукасом Алмейдой в полулёгком дивизионе, также провалил взвешивание, после чего объявил о переходе в лёгкий вес, однако и после смены весовой категории у россиянина остались проблемы с успешным прохождением взвешивания.
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