Российский боксёр Мурат Гассиев получил армянское гражданство
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Российский боксёр, бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев получил армянское гражданство, сообщается на официальном сайте Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.
Таким образом, Гассиев сможет выступать под армянским флагом на международных турнирах.
«Надеюсь, в ближайшее время вы сможете биться как представитель Армении и поднимете армянский флаг как победитель», — обратился к спортсмену заместитель министра спорта Карен Гилоян, пожелав также Гассиеву успехов и побед.
3 марта Мурат Гассиев проведёт поединок с американцем Майком Балогуном. Бой пройдёт в Армении.
Всего на счету Гассиева 29 побед (22 из них нокаутом) и одно поражение в профессиональном боксе.
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