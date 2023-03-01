Российский боксёр Мурат Гассиев получил армянское гражданство

Российский боксёр, бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев получил армянское гражданство, сообщается на официальном сайте Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.

Таким образом, Гассиев сможет выступать под армянским флагом на международных турнирах.

«Надеюсь, в ближайшее время вы сможете биться как представитель Армении и поднимете армянский флаг как победитель», — обратился к спортсмену заместитель министра спорта Карен Гилоян, пожелав также Гассиеву успехов и побед.

3 марта Мурат Гассиев проведёт поединок с американцем Майком Балогуном. Бой пройдёт в Армении.

Всего на счету Гассиева 29 побед (22 из них нокаутом) и одно поражение в профессиональном боксе.