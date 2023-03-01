Тайсон: Усик не сможет постоянно бегать от Фьюри

Легендарный американский боксёр Майк Тайсон высказался о возможном поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между непобеждённым британцем Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, который также не терпел поражений в профессиональном боксе.

«Усик не сможет постоянно бегать от него. Тайсон загонит его в угол ринга, нанесёт несколько ударов и причинит ему урон. Усик будет бегать весь вечер, но если он хочет выиграть, то ему придётся остановиться и начать драться», — сказал Тайсон в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

На счету Тайсона Фьюри 33 победы и одна ничья в профессиональном боксе, он — обладатель пояса WBC. У Александра Усика 20 побед в 20 боях, украинец является чемпионом по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF.