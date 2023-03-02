Валентина Шевченко о предстоящем бое с Грассо: не забывай о своих слабых местах

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко поделилась мнением о мексиканке Алексе Грассо. Бой Валентины с Грассо состоится на UFC 285 в ближайшее воскресенье.
«Всё как обычно — эмоции, нервы, всё на своих местах. Я слышала, как она заявила, что у всех есть слабые места. не думай о моих, не забывай о своих слабых местах. И пусть не забывает о своих страхах. А её страхи я знаю. Известно мне и её слабое место, его я и буду использовать в бою», — рассказала Шевченко в беседе с журналистами на пресс-конференции.
Поединок Валентины Шевченко с Алексой Грассо станет соглавным событием турнира UFC 285, который должен пройти в ночь с 4 на 5 марта. Главным боем вечера станет встреча американца Джона Джонса и француза Сириля Гана.
Уличная тренировка Вали Шевченко с видом на Бишкек
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