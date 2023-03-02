Исмаилов: на уважении принёс Штыркову крем-суп и две булочки. Приятного аппетита

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался о предстоящем поединке с соотечественником Иваном Штырковым. Он состоится 7 марта. Магомед упомянул, что ему полагается процент от гонорара Штыркова, если тот не сделает вес. И вручил Штыркову крем-суп и две булочки.

«Кстати, когда у нас были переговоры о противостоянии, мне позвонили и говорят: «До 100 кг и восемь раундов». Я думаю, что-то тут неладное, и говорю: «Нет, 93 кг и восемь раундов». Мне перезванивают и говорят: «Тогда 93 кг и шесть раундов». И я говорю: «Эх, Ваня. Ну давайте». Часто мы наблюдаем, как в противостояниях, где нет уважения, что это несерьёзно и так далее. Вот то самое противостояние, где всё на уважении. И когда люди комментируют и говорят, некрасиво ведут себя спортсмены, но после смотрят и поддерживают это поведение. Вот то самое противостояние, которое вы должны смотреть.

И так как я очень уважаю Ваню, в контракте я посмотрел, если спортсмен не сделает вес, то с гонорара мне прилагается, получается. Чисто на уважении принёс Ване крем-суп и две булочки. Чёрная и белая. Начни с белой, пожалуйста. Приятного аппетита», — сказал Исмаилов на пресс-конференции.

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