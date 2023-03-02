«Самые дорогие булочки в жизни». Штырков отреагировал на выходку Исмаилова
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Популярный российский боец Иван Штырков прокомментировал поступок своего соперника по предстоящему поединку Магомеда Исмаилова. Напомним, Исмаилов на пресс-конференции упомянул, что ему полагается процент от гонорара Штыркова, если тот не сделает вес. И вручил Штыркову крем-суп и две булочки. Штырков со смехом принял подарок.
«Самые дорогие булочки в жизни», — сказал Штырков.
Напомним, бой Штыркова и Исмаилова пройдёт 7 марта на вечере профессионального бокса RCC Boxing Promotions и будет главным событием спортивного мероприятия. Магомед и Иван встречались и ранее. В их первом противостоянии, состоявшемся по правилам смешанных единоборств в декабре 2020 года, победу добыл Исмаилов.
Иван Штырков показал спарринг перед боем с Исмаиловым:
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