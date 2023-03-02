Генеральный директор RCC Boxing Promotions назвал возможные сроки боя Бивол — Бетербиев
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Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов дал комментарий по поводу вероятности проведения в Екатеринбурге поединка между двумя российскими непобеждёнными боксёрами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.
«Этот поединок ждут все в мире бокса. Это топовый бой, и, если он пройдёт в Екатеринбурге, будет замечательно. Но, пока мы в принципе находимся в переговорах, что этот бой вообще состоится. Возможно, в конце года», — приводит слова Титова пресс-служба RCC Boxing Promotions.
В последнем бою Бивол единогласным решением судей победил мексиканца Хильберто Рамиреса, который до этого поединка никогда не проигрывал. Бетербиев в последнем поединке одолел британца Энтони Ярда.
Артур Бетербиев — о главном правиле хорошего самочувствия:
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