«Колени лучше, чем были прежде». Исмаилов — о состоянии здоровья перед боем со Штырковым

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался о состоянии своего здоровья перед поединком с соотечественником Иваном Штырковым. Их бой состоится 7 марта в рамках вечера профессионального бокса RCC Boxing Promotions.

«Сейчас не жалуюсь. Если вы посмотрите моё последнее противостояние со Шлеменко, вы увидите, что мои колени выдерживают все пять раундов. Проблем с этим не было, я продолжал драться, продолжал двигаться, быть бодрым. А после пяти раундов я продолжал оттанцовывать. Потому утром лежал, так было. Но восстановился, и сейчас мои колени лучше, чем были прежде. Нет дальновидных планов даже на MMA, не говоря уже о боксе. Исхожу из своего состояния на данный момент», – сказал Исмаилов на пресс-конференции.

Мага пошутил над Штырковым и подарил ему две булочки и супчик: