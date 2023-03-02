Бой Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова будет официальным и войдёт в статистику BoxRec
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Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов рассказал, что боксёрский поединок между россиянами Иваном Штырковым и Магомедом Исмаиловым будет занесён в официальную статистику.
«Звёзды ММА проводят бой по профессиональному боксу, и это будет официальный поединок. Для зрителей это всегда интересно. Два мужчины супертяжёлого веса, тем более что они проводили бой по смешанным единоборствам, Магомед победил. Интересно сейчас, как закончится этот поединок», — приводит слова Титова пресс-служба RCC Boxing Promotions.
Бой Исмаилова и Штыркова пройдёт 7 марта в Екатеринбурге в ходе вечера профессионального бокса RCC Boxing Promotions.
Иван Штырков показал спарринг перед боем с Магомедом Исмаиловым:
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