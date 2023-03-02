Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мурат Гассиев оказался почти на три килограмма легче Балогуна перед боем

Мурат Гассиев оказался почти на три килограмма легче Балогуна перед боем
Комментарии

В Ереване, где 3 марта состоится поединок между бывшим объединённым чемпионом мира в первом тяжёлом весе Муратом Гассиевым (Россия) и представителем США Майком Балогуном, прошла официальная церемония взвешивания. По её итогам вес Гассиева составил 108,4 кг, а Балогуна – 111,1 кг.

Как информирует пресс-служба Федерации бокса России, перед процедурой взвешивания было объявлено, что Гассиев и Балогун разыграют пояс WBA Inter-Continental в тяжёлом весе.

В общей сложности на счету Гассиева 29 побед (22 из них нокаутом) и одно поражение в профессиональном боксе. В активе Балогуна 19 боёв, в которых он одержал 19 побед (15 были добыты нокаутом). Американец ни разу не проигрывал.

Силовая тренировка Мурата Гассиева на выносливость:

Мурат Гассиев – Майк Балогун: снимите нашего парня с «мешковой» диеты! LIVE Мурат Гассиев – Майк Балогун: снимите нашего парня с «мешковой» диеты! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023