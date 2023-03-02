Мурат Гассиев оказался почти на три килограмма легче Балогуна перед боем
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В Ереване, где 3 марта состоится поединок между бывшим объединённым чемпионом мира в первом тяжёлом весе Муратом Гассиевым (Россия) и представителем США Майком Балогуном, прошла официальная церемония взвешивания. По её итогам вес Гассиева составил 108,4 кг, а Балогуна – 111,1 кг.
Как информирует пресс-служба Федерации бокса России, перед процедурой взвешивания было объявлено, что Гассиев и Балогун разыграют пояс WBA Inter-Continental в тяжёлом весе.
В общей сложности на счету Гассиева 29 побед (22 из них нокаутом) и одно поражение в профессиональном боксе. В активе Балогуна 19 боёв, в которых он одержал 19 побед (15 были добыты нокаутом). Американец ни разу не проигрывал.
Силовая тренировка Мурата Гассиева на выносливость:
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