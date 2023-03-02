«С легендой». Джефф Монсон встретился с Вячеславом Фетисовым

Уроженец США, ветеран ММА Джефф Монсон разместил новый пост на своей странице в социальной сети, поделившись с подписчиками своим фото с двукратным олимпийским чемпионом, трёхкратным обладателем Кубка Стэнли Вячеславом Фетисовым.

«С легендой. Вячеслав Александрович «Слава» Фетисов. Спортсмен, гуманист, защитник окружающей среды. Отличный человек», — написал Монсон.

Фото: Из личного архива Джеффа Монсона

В активе Монсона 89 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 61 победу (пять были добыты нокаутом) и потерпел 26 поражений. Два поединка с его участием завершились вничью. В середине февраля Монсон рассказал, что запустил процедуру отказа от гражданства Соединённых Штатов Америки.

Вячеслав Дацик ответил на вызов Джеффа Монсона: