Джефф Монсон — о решении IBA: США делали всё, что захотят. Где были санкции тогда?

Уроженец США, ветеран ММА Джефф Монсон прокомментировал решение Международной ассоциации бокса (IBA) открыть дисциплинарное дело против глав национальных федераций, которые решили бойкотировать чемпионаты мира по боксу — 2023 из-за участия в них спортсменов из России и Беларуси.

«Полностью поддерживаю решение IBA. В спорте нет места политике и бизнесу. Он должен объединять, делать лучше, давать возможность показывать свои навыки, поддерживать друг друга. Каждый человек и каждая команда должны становиться лучше, соревнуясь с другими участниками. Мы должны быть вместе, несмотря на все мировые события. Где было мировое осуждение, когда США и другие страны проводили операции в Ливии, Ираке? Где были санкции тогда? Их не было! США делали всё, что они захотят. Сейчас те же страны начали применять санкции к России, убирать её с мировой спортивной арены, запрещать спортсменам носить символику России», — приводит слова Монсона «Спорт-экспресс».

Дацик ответил на вызов Монсона: