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Джефф Монсон — о решении IBA: США делали всё, что захотят. Где были санкции тогда?

Джефф Монсон — о решении IBA: США делали всё, что захотят. Где были санкции тогда?
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Уроженец США, ветеран ММА Джефф Монсон прокомментировал решение Международной ассоциации бокса (IBA) открыть дисциплинарное дело против глав национальных федераций, которые решили бойкотировать чемпионаты мира по боксу — 2023 из-за участия в них спортсменов из России и Беларуси.

«Полностью поддерживаю решение IBA. В спорте нет места политике и бизнесу. Он должен объединять, делать лучше, давать возможность показывать свои навыки, поддерживать друг друга. Каждый человек и каждая команда должны становиться лучше, соревнуясь с другими участниками. Мы должны быть вместе, несмотря на все мировые события. Где было мировое осуждение, когда США и другие страны проводили операции в Ливии, Ираке? Где были санкции тогда? Их не было! США делали всё, что они захотят. Сейчас те же страны начали применять санкции к России, убирать её с мировой спортивной арены, запрещать спортсменам носить символику России», — приводит слова Монсона «Спорт-экспресс».

Дацик ответил на вызов Монсона:

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