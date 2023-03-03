Все битвы взглядов после пресс-конференции UFC 285. Видео

Сегодня, 3 марта, в преддверии UFC 285 состоялась пресс-конференция, на которой выступили участники предстоящего мероприятия. Американский промоушен представил видеоролик со всеми битвами взглядов после пресс-конференции.

Права на видео принадлежат UFC. Видеозапись можно посмотреть на YouTube-канале UFC Russia.

Напомним, UFC 285 состоится в ночь с 4 на 5 марта мск в Лас-Вегасе (Невада, США). Поединок Джонса и Гана будет главным событием спортивного шоу. Соперники поспорят за чемпионский пояс в тяжёлом весе.

Основной кард UFC 285:

Джон Джонс – Сириль Ган (главный бой, титульный поединок в тяжёлом весе);

Валентина Шевченко – Алекса Грассо (соглавный бой, титульный поединок в женском наилегчайшем весе);

Джефф Нил – Шавкат Рахмонов (полусредний вес);

Бо Никал – Джейми Пикетт (средний вес);

Матеуш Гамрот – Джалин Тёрнер (лёгкий вес).

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