Джон Джонс оценил бой Александра Волкова с Ганом

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс поделился мнением о поединке Александра Волкова с Сирилем Ганом, который прошёл в июне 2021 года и завершился победой француза единогласным решением судей.
«Я пересмотрел столько боёв Гана, что они начали сливаться в один. Волков проделал очень хорошую работу, он создал ему конкуренцию в ударах ногами. И для меня это было полезно, потому что я увидел множество вариантов работы Сириля Гана в ударах ногами: как он атакует и защищается. И посмотрел, как Ган дерётся против соперника, который выше него. Волков проделал великолепную работу. Он был лучше в клинче, и, если бы он лучше понимал борьбу, я думаю, что конкуренции в этом бою с его стороны было бы ещё больше. Но Сириль оказался быстрее, и он понимал, что от Волкова не исходит угрозы переводов в партер. И это ему позволило так хорошо проявить себя, поймать ритм и драться в том стиле, который ему удобен. Хорошая борьба у соперника заставляет кикбоксёра дважды подумать, прежде чем что‑то делать. И Волков не представлял угрозы с точки зрения борьбы», — цитирует Джонса «Матч ТВ».
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