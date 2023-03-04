Известный тренер рассказал, как Сен-Пьер отговорил его быть секундантом Джонса

Известнный тренер по ММА Фирас Захаби рассказал, что должен был находиться в углу Джона Джонса во время его поединка за титул чемпиона с Маурисио Руа в 2011 году.
«Мне нравится Джон, мы с ним были очень близки — ещё до того, как он стал чемпионом, до есть до боя с Руа. Я очень много раз тренировал его. Он жил в Монреале, мы проводили много времени вместе. Когда он дрался с Руа, я должен был быть в его углу. Но у Жоржа Сен-Пьера тоже был на подходе титульный бой, и он попросил меня остаться, так как у него не было никого, кто мог бы заменить меня. Я был вынужден отдать приоритет Сен-Пьеру, и этот эпизод отдалил нас с Джоном», — рассказал тренер в видео на своём YouTube-канале.
В ночь на 5 марта на турнире UFC 285 Джон Джонс подерётся с Сирилем Ганом за титул чемпиона в тяжёлом весе.
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