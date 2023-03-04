Дана Уайт: кто бы ни выиграл в бою Джонс — Ган, он подерётся с Миочичем

Президент американского промоушена UFC Дана Уайт подтвердил, что экс-чемпион в тяжёлом весе Стипе Миочич станет следующим претендентом на титул.

«Да, Стипе Миочич — абсолютно точно будет следующим претендентом на титульный бой. Кто бы ни выиграл в поединке Джонс — Ган в воскресенье, он подерётся с Миочичем», — приводит слова Уайта пресс-служба UFC.

Ранее сам Стипе Миочич сообщил, что в UFC ему пообещали титульный бой в июле на турнире UFC 290. Последний бой боец провёл в марте 2021 года и проиграл в титульном поединке Фрэнсису Нганну.

В ночь с 4 на 5 марта состоится очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 285, главным событием которого станет бой за вакантный пояс чемпиона промоушена в тяжёлом весе между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом.