Дана Уайт: кто бы ни выиграл в бою Джонс — Ган, он подерётся с Миочичем

Президент американского промоушена UFC Дана Уайт подтвердил, что экс-чемпион в тяжёлом весе Стипе Миочич станет следующим претендентом на титул.
«Да, Стипе Миочич — абсолютно точно будет следующим претендентом на титульный бой. Кто бы ни выиграл в поединке Джонс — Ган в воскресенье, он подерётся с Миочичем», — приводит слова Уайта пресс-служба UFC.
Ранее сам Стипе Миочич сообщил, что в UFC ему пообещали титульный бой в июле на турнире UFC 290. Последний бой боец провёл в марте 2021 года и проиграл в титульном поединке Фрэнсису Нганну.
В ночь с 4 на 5 марта состоится очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 285, главным событием которого станет бой за вакантный пояс чемпиона промоушена в тяжёлом весе между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом.
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