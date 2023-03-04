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Даниэль Кормье оценил шансы Миочича в бою с Джоном Джонсом

Даниэль Кормье оценил шансы Миочича в бою с Джоном Джонсом
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Даниэль Кормье высказался о потенциальном поединке звёздных соотечественников Стипе Миочича и Джона Джонса, который может состояться уже летом этого года.

«Это два самых яростных с точки зрения конкуренции парня, с которыми я когда-либо соревновался. Стипе может соревноваться с кем угодно вне зависимости от весовой категории, учитывая его способности. Он большой парень и добился бы успеха, если бы спустился в полутяжёлый вес. Ну а Джонс – это Джонс», – сказал Кормье на пресс-конференции.

Напомним, поединок Джонса и Гана состоится уже завтра, 5 марта, и возглавит турнир UFC 285 в Лас-Вегасе (США). В соглавном событии чемпионка в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко проведёт защиту против мексиканки Алексы Грассо.

UFC 2023. UFC 285, Лас-Вегас, США
Джон Джонс - Сириль Ган
05 марта 2023, воскресенье. 08:20 МСК
Джон Джонс
Не началось
Сириль Ган
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