Даниэль Кормье оценил шансы Миочича в бою с Джоном Джонсом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Даниэль Кормье высказался о потенциальном поединке звёздных соотечественников Стипе Миочича и Джона Джонса, который может состояться уже летом этого года.
«Это два самых яростных с точки зрения конкуренции парня, с которыми я когда-либо соревновался. Стипе может соревноваться с кем угодно вне зависимости от весовой категории, учитывая его способности. Он большой парень и добился бы успеха, если бы спустился в полутяжёлый вес. Ну а Джонс – это Джонс», – сказал Кормье на пресс-конференции.
Напомним, поединок Джонса и Гана состоится уже завтра, 5 марта, и возглавит турнир UFC 285 в Лас-Вегасе (США). В соглавном событии чемпионка в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко проведёт защиту против мексиканки Алексы Грассо.
Почему Джон Джонс — величайший боец в истории UFC?
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