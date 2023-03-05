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WBA назначила торги по следующему бою Геннадия Головкина

WBA назначила торги по следующему бою Геннадия Головкина
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Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) назначила промоутерские торги за право организации поединка за звание чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг) между казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 KO) и кубинцем Эрисланди Ларой (29-3-3, 17 KO), сообщает издание BoxingScene.

Согласно постановлению, команды бойцов могут вести переговоры до 13 марта. Минимальная ставка для участников торгов, сторонних промоутерских компаний, готовых предложить свой призовой фонд, – $ 200 тыс.

Эрисланди Ларе 39 лет. Боец является бывшим чемпионом мира в первом среднем весе (до 69,9 кг). Все поражения кубинец потерпел от чемпионов мира – Пола Уильямса, Сауля Альвареса и Джарретта Хёрда.

Верните 2015 год — тогда Головкин был лучшим в мире. Его не остановил бы даже Канело Верните 2015 год — тогда Головкин был лучшим в мире. Его не остановил бы даже Канело

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