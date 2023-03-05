Претендент на титул Бетербиева отказался от промежуточного боя из-за травмы

Британский боец полутяжёлого веса (до 79,4 кг) Каллум Смит (29-1, 21 KO), занимающий первую строчку рейтинга WBC, отказался от поединка с польским проспектом Павлом Степиным (18-0-1, 11 KO). Бой должен был состояться 11 марта в Ливерпуле (Великобритания), сообщает издание BoxingScene.

По информации ресурса, Смит получил травму. О характере повреждения не сообщается.

Каллуму Смиту 32 года. Боец является бывшим чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), а также победителем Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). В августе 2022 Смит победил нокаутом в отборочном поединке и стал обязательным претендентом на титул WBC, принадлежащий россиянину Артуру Бетербиеву. Ожидается, что поединок бойцов состоится летом.

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