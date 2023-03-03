Алексей Папин дал категоричный прогноз на возможный бой Бивол — Бетербиев

Российский боксёр первого тяжёлого веса Алексей Папин поделился мыслями о потенциальном поединке между соотечественниками, Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.
«Думаю, здесь много моментов. Каждый будет качать свои права, будет продавливать свои интересы. И за счёт этого, наверное, будет сложно. То есть кто-то скажет: «Я хочу, чтобы бой проходил на таких-то условиях». Второй захочет на других условиях. И в этом плане, я думаю, будет сложно. Ну и, конечно же, подключится третья сторона — организаторы боя. У них тоже свои интересы, какие-то правила.
Я буду болеть за Диму Бивола. Я его знаю, мы с ним в одной команде, вместе тренировались. В любом случае буду болеть за Диму. Думаю, Дима сможет его перебоксировать.
У Артура отличная техника, сильный удар, всё классно. У него отличный любительский опыт, отличный профессиональный опыт. Как боксёр-профессионал он вообще шикарный, но Дима — это уникум. Он очень круто боксирует, очень круто чувствует дистанцию, пропускает минимум ударов. Поэтому я думаю, что всё-таки победа будет за Димой», — сказал Папин на канале «Бокс ТВ» в YouTube.
Дмитрий Бивол показал, что такое лёгкая тренировка:
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