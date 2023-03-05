«Кажется, я сплю». Алекса Грассо прокомментировала победу над Шевченко

Мексиканский боец смешанных единоборств Алекса Грассо прокомментировала победу над Валентиной Шевченко за титул чемпиона UFC в женском наилегчайшем весе.
«Ущипните меня, мне кажется, я сплю. Я так долго мечтала об этом моменте. Спасибо всем, кто пришел сюда. Удушающий? Я тренировала этот переход, каждый день тренировала его, потому что знала, что она делает этот удар с разворота. Спасибо моему спарринг-партнеру, он работал со мной каждый день.
Я отрабатывала это, потому что знала, что она бьёт сильно. Она отличный атлет и я отрабатывала это, так усердно, как никогда в жизни», — сказала Грассо после боя.
Валентина Шевченко провела 26 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержала 22 победы. У её соперницы Алексы Грассо 16 побед в 19 боях.
- 5 марта 2023
-
11:45
-
11:38
-
11:30
-
11:13
-
11:08
-
10:59
-
10:57
-
10:42
-
10:39
-
10:37
-
10:29
-
10:15
-
10:15
-
10:09
-
10:01
-
09:55
-
09:48
-
09:41
-
09:41
-
09:37
-
09:28
-
09:20
-
09:12
-
09:07
-
08:50
-
08:46
-
08:20
-
08:16
-
07:50
-
07:48
-
07:36
-
06:00
-
04:35
-
03:58
-
03:49