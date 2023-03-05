«Кажется, я сплю». Алекса Грассо прокомментировала победу над Шевченко

Мексиканский боец смешанных единоборств Алекса Грассо прокомментировала победу над Валентиной Шевченко за титул чемпиона UFC в женском наилегчайшем весе.

«Ущипните меня, мне кажется, я сплю. Я так долго мечтала об этом моменте. Спасибо всем, кто пришел сюда. Удушающий? Я тренировала этот переход, каждый день тренировала его, потому что знала, что она делает этот удар с разворота. Спасибо моему спарринг-партнеру, он работал со мной каждый день.

Я отрабатывала это, потому что знала, что она бьёт сильно. Она отличный атлет и я отрабатывала это, так усердно, как никогда в жизни», — сказала Грассо после боя.

Валентина Шевченко провела 26 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержала 22 победы. У её соперницы Алексы Грассо 16 побед в 19 боях.