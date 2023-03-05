Реакция бойцов на победу Алексы Грассо. Видео

В ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 285. В рамках соглавного боя вечера представительница Киргизии Валентина Шевченко встречалась с мексиканкой Алексой Грассо в наилегчайшем дивизионе.

Бой закончился победой Грассо удушающим приёмом в четвёртом раунде. Таким образом, мексиканка стала обладательницей титула в наилегчайшем весе. UFC опубликовала реакцию бойцов на победу мексиканки.

Права на видео принадлежат UFC.

Напомним, Валентина Шевченко провела 26 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержала 22 победы. У её соперницы Алексы Грассо 16 побед в 19 боях.

Для Шевченко это была уже восьмая защита титула, завоёванного ей в 2018 году. В своём последнем бою на турнире UFC 275 в июне Шевченко раздельным судейским решением одолела бразильянку Тайлу Сантос.

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